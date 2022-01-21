МИД РФ: Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР

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Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР, заявили в МИД РФ в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена в пятницу, 21 января.

Ранее Блинкен заявил, что Россия стремится к восстановлению геополитического порядка вещей, имевшего место при существовании Советского Союза, и назвал эту позицию «неприемлемой».

— Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий, — отметили в МИД РФ в письменных ответах на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года схожие мысли об опасениях воссоздания Советского Союза высказывала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По ее мнению, есть опасения считать, что президент России Владимир Путин в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз.

Также Нуланд предостерегла РФ от реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые должны пройти 21 января в Женеве.