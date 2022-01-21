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Президент проведет оперативное совещание с Совбезом 21 января

Василий Плиткин

Политика
Президент проведет оперативное совещание с Совбезом 21 января
Фото: Администрация президента РФ

В пятницу, 21 января, президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам сориентируем вас, или президент сам предпочтет сказать, — уточнил Песков, сообщает ТАСС.

У Путина уже состоялся международный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Президент в пятницу работает в Кремле.

В настоящее время готовится поездка президента России Владимира Путина в КНР.

По словам Дмитрия Пескова, процесс подготовки визита Путина в Китай проходит в сложных условиях.

— Рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки, — даст бог, все пойдет по плану. По крайней мере мы готовимся, — заверил пресс-секретарь президента.

Президент примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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