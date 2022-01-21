Путин предложил повысить пенсию военным с 1 января 2022 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил повысить пенсию военным пенсионерам с 1 января 2022 года. С таким предложением он выступил в пятницу, 21 января.

— Предлагаю <...> проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров, — цитирует российского лидера РИА Новости.

20 января Государственная дума в третьем и последнем чтении приняла поправку об индексации пенсий в России на 8,6 процента с 1 января текущего года. Документ был включен в проект повестки заседания Совета Федерации, которое состоится 26 января.

12 января зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.