Путин предложил обсудить меры по повышению пожарной безопасности

Фото: Администрация президента РФ

В России необходимо рассмотреть введение дополнительных мер по повышению пожарной безопасности. Об этом в пятницу, 21 января, заявил президент страны Владимир Путин во время оперативного совещания Совета безопасности.

Он также добавил, что в РФ необходимо предусмотреть меры по снижению рисков возникновения экстренных ситуаций во время паводков.

— Все нужно делать своевременно, и обсудим сегодня вопросы, которые предложены в качестве основных в повестке дня, — цитирует главу государства РИА Новости.

17 января президент России Владимир Путин поручил не допускать переселения граждан из аварийного жилья в некачественное. Соответствующий доклад должен быть представлен лидеру до 1 апреля.

24 декабря 2021 года Путин на большой пресс-конференции заявил, что граждан России следует срочно забирать из ветхих домов. Он подчеркнул, что следует разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. Если такая проблема существует, то власти найдут ответ, заверил лидер.