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Ученые связали склонность женщин к ожирению с привычкой их дедушек

Иван Юминов

Общество
Ученые связали склонность женщин к ожирению с привычкой их дедушек
Фото: depositphotos

Молекулярные биологи из Великобритании обнаружили, что внучки и правнучки мужчин, которые рано начали курить, чаще страдают от ожирения. Об этом сообщила профессор Бристольского университета Джин Голдинг.

— Во-первых, мы показали, что действие определенных веществ на организм мальчиков до их взросления может негативно влиять на жизнь сразу нескольких поколений их потомков. Во-вторых, обнаруженная закономерность может быть одной из главных причин «эпидемии» ожирения среди детей и подростков, — рассказала специалист.

Для передачи по наследству важной информации используются не только гены с «инструкциями», но и их соседи, которые сами ничего не производят. Совокупность таких генов ученые называют эпигеномом, а науку, которая их изучает — эпигенетикой.

Благодаря ним организмы быстро адаптируются к новым условиям среды или гибко меняют программу поведения. В ходе метилирования ДНК к составляющим генетического кода, нуклеотидам, прикрепляются специальные «метки», которые влияют на дальнейшие механизмы производства белков.

Подобные изменения в структуре ДНК часто передаются по наследству. Голдинг и ее коллеги открыли необычный пример подобных нарушений в ходе наблюдений за жизнью примерно 1,7 тысячи участников мониторингового проекта «Дети девяностых».

Он проводится на территории Великобритании среди более чем 14 тысяч беременных. Наблюдения за ними велись со стороны специалистов с 1991 года.

Наблюдения выявили закономерность — внучки и правнучки мужчин, начавших курить в самом раннем возрасте, значительно чаще страдали от лишнего веса и ожирения. В среднем масса жира в организме подобных участниц наблюдений была на 3,5-5,5 килограмма выше, чем у дочерей и внучек некурящих британцев, отмечает Scientific Reports.

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