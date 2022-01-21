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Эксперт оценил позицию Германии по компенсациям за «Северный поток — 2»

Иван Юминов

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Эксперт оценил позицию Германии по компенсациям за «Северный поток — 2»
Фото: nord-stream2.com

Блокировка газопровода «Северный поток — 2» приведет к выплате компенсаций со стороны Германии после судебных разбирательств. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в пятницу, 21 января.

— Если проект будет заблокирован под надуманными предлогами, то, очевидно, последуют судебные разбирательства. Некоторые уже ведутся параллельно с процессом сертификации, — рассказал специалист.

В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта, приводит слова Гривача «Лента.ру».

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

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