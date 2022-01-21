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«Больно и обидно»: Нюша вспомнила об отказе Пугачевой на «Фабрике звезд»

Иван Юминов

Общество
«Больно и обидно»: Нюша вспомнила об отказе Пугачевой на «Фабрике звезд»
Фото: instagram/nyusha_nyusha

Певица Нюша вспомнила о том, как ее отвергла исполнительница Алла Пугачева на шоу «Фабрика звезд».

Ей в тот момент было 14 лет, она отстояла большую очередь и предстала перед жюри, членом которого была Пугачева. Нюша спела заранее подготовленную композицию Кристины Агилеры, а затем выбрала хит примадонны под названием «Голова моя глупая».

После этого Пугачева не пропустила певицу в следующий этап. Нюша подчеркнула, что для нее это было унизительный провал, ей было «больно и обидно». Однако Пугачева подбодрила ее, сказав, что у нее еще все впереди, отметила Нюша в Instagram.

19 января сообщалось, что певица Ольга Бузова, накануне своего дня рождения прилетевшая в Сочи с компанией друзей, не стала приглашать на праздник свою родную сестру Анну, отношения с которой в последнее время у нее остаются напряженными.

Среди приятелей певицы, которые прилетели на Черноморское побережье на арендованном частном самолете, были замечены Мария Погребняк, Настя Крайнова и другие.

Поклонники звезды не оставили без внимания тот факт, что на празднике не будет присутствовать сестра Ольги, которая раньше была самым близким для нее человеком. Однако певица игнорирует подобные вопросы и никак не комментирует отношения с Анной.

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