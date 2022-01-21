Более 12 тысяч единиц техники занялись очисткой Москвы от снега

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уборкой снега в городе занимаются более 12 тысяч единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 21 января.

— Городские службы используют для уборки снега более 12 тысяч единиц техники. Работает 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок, — говорится в сообщении.

Снег высыпают на решетчатый настил, который задерживает крупный мусор, и измельчают с помощью дробилок. Далее снежную крошку отправляют в плавильную камеру.

Его плавят с помощью теплообменника с горелками или резервуара с теплой водой. После этого образующуюся воду отправляют в канализацию, а затем — на очистные сооружения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

21 января сообщалось, что в Москве к утру оказалась выполнена месячная норма по осадкам. За ночь снежные шапки выросли на два сантиметра.

Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.

К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.