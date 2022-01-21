Мужчина выстрелил в полицейского в Домодедове после просьбы показать документы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В подмосковном Домодедове мужчина выстрелил в сотрудника полиции после того, как тот попросил его показать документы. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает источник «Известий» в правоохранительных органах.

Выстрел был произведен из пневматического оружия. В результате у полицейского раны на руке, также он получил ушибы. Ему была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел в СНТ «Ручеек» у одного из частных домов. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, сообщают «Известия».

21 января сообщалось, что полицейский выстрелил в жену из травмата в Подольске. Пострадавшая — 28-летняя девушка. Ее муж чистил травматический пистолет, как вдруг оружие случайно выстрелило. После этого потерпевшую госпитализировали с раной в области шеи.