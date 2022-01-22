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В Конгресс Соединенных Штатов внесли проект санкций против руководства РФ

Юлия Курганова

Политика
В Конгресс Соединенных Штатов внесли проект санкций против руководства РФ
Фото: flickr/uscapitol

В палату представителей Соединенных Штатов внесли очередной законопроект с санкциями против России, документ подготовил председатель международного комитета, демократ Грегори Микс. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба комитета.

— Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета, — сказано в релизе.

Проект предполагает санкции против «Северного потока — 2», добывающей индустрии, минимум трех финансовых институтов, государственного долга, президента России Владимира Путина и других.

Предлагается также обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.

Отмечается, что инициатива выдвинута параллельно с предложением, которое ранее представил сенату демократ Роберт Менендес.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».

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