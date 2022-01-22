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«Месяц — два максимум»: онколог предположил, сколько осталось жить Заворотнюк

Юлия Курганова

Общество
«Месяц — два максимум»: онколог предположил, сколько осталось жить Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Борющаяся с раком актриса Анастасия Заворотнюк потеряла речь. О новом симптоме, который свидетельствует об ухудшении состояния артистки, сообщила ее дочь Анна в соцсети. Фанаты переживают за состояние знаменитости, а врачи дают неутешительные прогнозы.

Врач-онколог Юрий Покровский прокомментировал состояние Заворотнюк.

— Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум, — сказал он в беседе с порталом Day.ru.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Актрису хотели попробовать вылечить с помощью нового метода, но его еще не утвердили. Это, по словам доктора, долгий процесс.

По информации специалиста, актриса оперировалась за границей, но лечение в России оказалось успешнее. Профессор считает, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к полноценной работе, ведь у нее «вырезали огромный кусок мозга».

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