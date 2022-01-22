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Реализация проекта «Мой спортивный район» началась в Москве

Георгий Соланович

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Реализация проекта «Мой спортивный район» началась в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Реализация проекта «Мой спортивный район» началась в шести районах Москвы. Об этом сообщил официальный сайт мэра города.

Москвичей будут учить кататься на коньках, а также проведут многофункциональные тренировки. Посетить занятия можно в Солнцеве, Митине, Марьине, Ясеневе, Коптеве и Беговом районах столицы.

С 25 января будет действовать единое время для тренировок: многофункциональные тренировки по вторникам в 19:00, зимние кардиотренировки по субботам в 14:00, а мероприятия по семейному спорту будут начинаться в 14:00 по воскресениям.

Для занятий на льду задействуют шесть катков, тренировки пройдут во воскресениям в 16:00. Время, отведенное на одно занятие – 60 минут. С собой нужно иметь спортивный костюм и бутылку воды, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 января стало известно о том, что четырнадцать спорткомплексов за счет инвесторов возведут в Москве. Все спорткомплексы появятся в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец возведут в составе центра спорта и образования «Самбо-70» в районе Ясенево на юго-западе столицы.

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