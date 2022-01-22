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Диетолог раскрыл волшебные свойства русского гриба чага

Георгий Соланович

Общество
Диетолог раскрыл волшебные свойства русского гриба чага
Фото: pixabay.com

Русский гриб чага улучшает пищеварение человека и содержит полезный витамин D. Об этом сообщил диетолог Джоан Уошберн.

Он отметил, что гриб, похожий на сгоревший уголь, также содержит калий, кальций, железо и цинк. Он помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, предотвращает преждевременное старение. Чаще всего из чаги заваривают полезный чай.

Уошберн отметил, что благодаря наличию в чаге тритерпенов гриб помогает в борьбе с раком. Его можно найти не только в России, но и в Корее, Канаде и на Аляске примерно на одной из четырех тысяч берез, передает портал Food News.

До этого были названы яркие симптомы нехватки витамина D. Согласно большинству исследований, именно витамин D защищает дыхательные органы человека от инфекций, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Точно определить наличие витамина у человека может только врач, однако есть несколько признаков, указывающих на недостаток биологически активного вещества.

Также эндокринолог рассказал о жизненно важном значении витамина D. Он оказывает на организм множество эффектов.

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