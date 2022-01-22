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Врач-диетолог Королева перечислила продукты, которые защищают от «омикрона»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач-диетолог Королева перечислила продукты, которые защищают от «омикрона»
Фото: pixabay.com

Масло гхи, сало и другие жиры животного происхождения поддерживают иммунную систему человека и тем самым защищают его от «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, животные жиры стоит включить в утренний рацион — это нужно для поддержания уровня щелочной среды, защищающей человека от бактерий и вирусов. Более того, жиры богаты витаминами А и Е, которые стимулируют выработку полезных клеток и имеют свойство антиоксиданта.

— Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90 процентов насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма, — заключила эксперт в беседе с агентством городских новостей «Москва».

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 57 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

22 января инфекционист Евгений Тимаков перечислил стопроцентные симптомы «омикрон»-штамма.

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