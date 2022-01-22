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Аналитик объяснил, какую валюту стоит покупать в ближайшее время

Никита Миронов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Аналитик объяснил, какую валюту стоит покупать в ближайшее время
Фото: https://pixabay.com/ru

Американский доллар — достаточно выгодная валюта с точки для хранения накоплений. Также россиянам стоит обратить внимание на швейцарский франк. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

— Прежде всего, конечно, американский доллар. В средней и долгосрочной перспективе он все равно будет расти. А еще я бы советовал швейцарский франк — он очень мало подвержен инфляции. Да, франк есть не во всех банках, но найти можно, — рассказал Арт.

Он отметил, что евро больше подходит для потребления, а не для инвестиций. Эту валюту стоит покупать после открытия границ, чтобы потратить в Европе, рекомендовал собеседник «ВМ».

Финансовый аналитик подчеркнул, что хранить средства лучше в разных валютах.

— Не кладите все яйца в одну корзину. Портфель инвестиций должен быть деверсифицирован. Часть средств нужно обязательно хранить на рублевом депозите. Ну хотя бы для того, чтобы в случае чего их быстро достать и потратить: ну, например, на лечение или ремонт машины. Жизнь, знаете ли, многообразна — всякое может случиться. Плюс рублевые депозиты уже почти догнали инфляцию, — резюмировал Арт.

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