Аналитик объяснил, какую валюту стоит покупать в ближайшее время

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Американский доллар — достаточно выгодная валюта с точки для хранения накоплений. Также россиянам стоит обратить внимание на швейцарский франк. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

— Прежде всего, конечно, американский доллар. В средней и долгосрочной перспективе он все равно будет расти. А еще я бы советовал швейцарский франк — он очень мало подвержен инфляции. Да, франк есть не во всех банках, но найти можно, — рассказал Арт.

Он отметил, что евро больше подходит для потребления, а не для инвестиций. Эту валюту стоит покупать после открытия границ, чтобы потратить в Европе, рекомендовал собеседник «ВМ».

Финансовый аналитик подчеркнул, что хранить средства лучше в разных валютах.

— Не кладите все яйца в одну корзину. Портфель инвестиций должен быть деверсифицирован. Часть средств нужно обязательно хранить на рублевом депозите. Ну хотя бы для того, чтобы в случае чего их быстро достать и потратить: ну, например, на лечение или ремонт машины. Жизнь, знаете ли, многообразна — всякое может случиться. Плюс рублевые депозиты уже почти догнали инфляцию, — резюмировал Арт.