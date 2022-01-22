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Захарова прокомментировала информацию о просьбе Си Цзиньпина к Путину об Украине

Анастасия Колоскова

Политика
Захарова прокомментировала информацию о просьбе Си Цзиньпина к Путину об Украине
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение агентства Bloomberg о том, что китайский лидер Си Цзиньпин мог во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным обратиться к нему с просьбой «не вторгаться» на Украину во время Олимпиады в Пекине, назвав его «информационной спецоперацией американских служб».

— Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным. А теперь еще и приличным. Сегодня «со ссылкой на дипломата в Китае» была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg, — написала она в своем Telegram-канале.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, имя которого не называется, сообщило, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина «не вторгаться» на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. По данным источника, глава КНР желает укрепить личный авторитет внутри государства в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в европейских странах — «последнее, что ему нужно».

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