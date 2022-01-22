Генерал ВСУ раскрыл «сценарий быстрого присоединения» Украины к России

Фото: president.gov.ua

Бывший первый заместитель командующего Силами спецопераций, генерал ВСУ Сергей Кривонос озвучил «сценарий присоединения» Украины к России.

— Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта, — заявил военный в эфире телеканала Ukrlife.TV.

Он предположил, что первый вертолетный эшелон сможет, минуя зону разведки украинской ПВО, на малых высотах скрыться от киевских истребителей и взять контроль над взлетно-посадочными полосами. По словам Кривоноса, на следующем этапе военно-транспортные самолеты совершат посадку в аэропортах. Генерал убежден, что вся операция может произойти очень быстро.

20 января президент США Джо Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.