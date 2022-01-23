Мосприрода рассказала, каких зверей можно увидеть в парках столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Зимний учет животных, которые обитают на природных территориях столицы, проводится специалистами Мосприроды. Известно, что с конца прошлого года при помощи следов на снегу им удалось определить почти десять видов зверей. Перепись животных продлится до середины марта, если останется снежный покров.

Белки стали самыми распространенными лесными жителями в Москве. Их следы зафиксировали на природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Измайлово» и «Косинский», «Москворецкий», в Битцевском лесу, в комплексном заказнике «Алтуфьевский», природных заказниках «Медведковский» и «Северный», в ландшафтном заказнике «Лианозовский».

Зайцы-русаки, которые занесены в Красную книгу Москвы, также были обнаружены на шести пригородных территориях города. Так, например, в заказниках «Долина реки Сходни в Куркине», «Северный», «Зеленоградский» и в природно-исторических парках «Москворецкий», «Измайлово» и «Косинский».

— Специалисты зафиксировали следы ласки в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино» и «Битцевский лес», а также бобра обыкновенного в «Останкине». Оба зверя занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией, — передает официальный сайт мэра Москвы.

В природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес» были обнаружены полевые мыши и полевки, а также бурозубки и кабаны.

Кроме этого, лисицы также были обнаружены на природных территориях «Долина реки Сетунь», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес» и в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине».

Проведение зимнего маршрутного учета необходимо для оценки качества и стабильности природных территорий как экосистем, определить численность животных, их видовой состав.