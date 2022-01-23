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В США предложили отложить принятие Украины в НАТО на 25 лет

Михаил Алимов

В мире
В США предложили отложить принятие Украины в НАТО на 25 лет
Фото: president.gov.ua

Принятие Украины в НАТО разумно отложить на несколько десятилетий. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.

— Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике, — написал он в материале газеты.

По его словам, Украина на текущий момент экономически слаба и разобщена, поэтому не готова к вступлению в альянс. Однако категорический отказ со стороны США принимать Украину в НАТО вызовет сомнения относительно серьезности Вашингтона по другим вопросам.

— И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет, кажется очень разумной, — отметил Даутат.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время. По его мнению, стране необходимо провести еще очень много работы в сфере демократии.

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