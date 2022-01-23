Украинский посол прокомментировал отставку главы ВМС Германии

Фото: Официальный сайт посольства Украины в ФРГ / germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что приветствует отставку командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха. Тот ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

— Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку, — рассказал он немецкой газете Welt.

По словам посла, произошедшее ставит под удар серьезность и надежность ФРГ на международной арене. Причем не только с точки зрения Украины. Такое заявление командующего «повергло всю украинскую общественность в глубокий шок», считает Мельник.

Накануне Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Позже он попросил освободить себя от исполнения обязанностей. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.

Шенбах считает, что этот шаг необходим для того, чтобы «избежать дальнейшего ущерба флоту ФРГ, ВС Германии и самой стране».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».