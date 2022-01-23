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Городской кластер появится на территории «Рижского грузового двора» в столице

Михаил Алимов

Город
Городской кластер появится на территории «Рижского грузового двора» в столице
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Масштабный многофункциональный комплекс с городским кластером построят на территории промзоны «Рижский грузовой двор». Его площадь составит 20 гектаров, на которых расположится жилье, детский сад на 150 мест и учебный комплекс на 600 учеников. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Доминантой проекта станет новое здание многофункционального комплекса, разработкой концепции которого занимается японская компания, победитель международного конкурса. Комплексное решение рационального использования привокзальной территории с учетом международного опыта и современных тенденций в строительстве позволит превратить это пространство в полноценный городской кластер, что отвечает запросам Москвы по созданию полицентричного города, — рассказал он.

По его словам, разработало архитектурно-градостроительную концепцию комплекса архитектурное бюро с мировым именем. В 2019 году оно выиграло соответствующий международный конкурс, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев заявил, что проект строительства межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке согласован Москомэкспертизой. Комплекс построят в виде пяти выраженных объемов, которые разместят на едином стилобате. Специалисты возведут четыре шести-семиэтажных корпуса фондохранилища федеральных музеев, расположенные в восточной части в шахматном порядке, и шестиэтажный корпус фондохранилища музеев Москвы в западной части.

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