Москвичи выбрали вариант реабилитации Щукинского парка

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Более 167 тысяч человек проголосовали за реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи на портале «Активный гражданин». Большинство пользователей захотели восстановить и сохранить зеленые территории (81 процент).

Один процент москвичей предложил свои решения, пять процентов решили, что никакие работы проводить не нужно, а еще 13 процентов решили довериться специалистам.

Работы по восстановлению территорий проведут в этом году. Там планируется восстановить пешеходные дорожки, заменить асфальт экологичным покрытием, обновить детские и спортивные площадки, а также установить урны и скамейки. Кроме того, сейчас эти территории разделены медучреждениями, но их планируют связать в единый пешеходный маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2022 году специалисты реализуют 90 процентов проектов по благоустройству в жилых районах столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, одним из самых крупных проектов по благоустройству остается «Парк Яуза». Также планируется привести в порядок северный участок — от Московской кольцевой автодороги до Енисейской улицы и экологически реабилитировать парки Щукинский и Покровское-Стрешнево.

Также в конце декабря Сергей Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.