Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи выбрали вариант реабилитации Щукинского парка

Михаил Алимов

Город
Москвичи выбрали вариант реабилитации Щукинского парка
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Более 167 тысяч человек проголосовали за реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи на портале «Активный гражданин». Большинство пользователей захотели восстановить и сохранить зеленые территории (81 процент).

Один процент москвичей предложил свои решения, пять процентов решили, что никакие работы проводить не нужно, а еще 13 процентов решили довериться специалистам.

Работы по восстановлению территорий проведут в этом году. Там планируется восстановить пешеходные дорожки, заменить асфальт экологичным покрытием, обновить детские и спортивные площадки, а также установить урны и скамейки. Кроме того, сейчас эти территории разделены медучреждениями, но их планируют связать в единый пешеходный маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2022 году специалисты реализуют 90 процентов проектов по благоустройству в жилых районах столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, одним из самых крупных проектов по благоустройству остается «Парк Яуза». Также планируется привести в порядок северный участок — от Московской кольцевой автодороги до Енисейской улицы и экологически реабилитировать парки Щукинский и Покровское-Стрешнево.

Также в конце декабря Сергей Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.

Читайте также:
Благоустройство Активный гражданин Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте