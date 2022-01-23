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Синоптики предупредили о росте сугробов в Москве до полуметра

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о росте сугробов в Москве до полуметра
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице ожидается рост сугробов до полуметра. Норма составляет 30 сантиметров. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— До конца января выпадет еще 7-12 миллиметров осадков, а значит сугробы вырастут до полуметра при норме 30 сантиметров, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, норма уже превышена на 14 процентов. Высота сугробов уже в 1,5 раза превысила многолетнюю норму — по данным метеостанций на ВДНХ (46 сантиметров) и острове Балчуг (48 сантиметров).

До этого на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в воскресенье, 23 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Днем в столице температура воздуха будет составлять от минус шести до минус четырех градусов. Однако ночью в Москве похолодает до минус 12 градусов.

В этот день также ожидается восточный ветер. Его скорость будет составлять 2–7 метров в секунду. Атмосферное давние составит 757–763 миллиметра ртутного столба.

До этого в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы».

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