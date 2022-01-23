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Генсек ОДКБ назвал активность НАТО источником угроз в Восточной Европе

Виктория Сикерина

Политика
Генсек ОДКБ назвал активность НАТО источником угроз в Восточной Европе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Военная активность Североатлантического альянса у границ ОДКБ в Восточной Европе лишь повышает напряженность и разрушает сложившийся уровень безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в воскресенье, 23 января, в эфире телеканала ОНТ.

Он отметил, что такие действия со стороны НАТО являются реальным источником угроз.

При этом Зась подчеркнул важность поиска новых методов для обеспечения безопасности.

— Мы сейчас рассматриваем ОДКБ как достаточно эффективный инструмент обеспечения безопасности в зоне ответственности организации. Ведь наши коллективные оборонные силы мы имеем право применять на территории наших государств. Но в пределах своих территорий, своей зоны ответственности, — приводятся в сообщении его слова.

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие стран по линии Организации Договора коллективной безопасности. Беседа состоялась по запросу армянской стороны. Путин также по просьбе Пашиняна коротко рассказал о своих переговорах с США по поводу гарантий безопасности.

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