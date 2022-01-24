Россия ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности

Фото: Минобороны РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации ожидает письменных ответов от Соединенных Штатов Америки на все пункты гарантий безопасности, которые были предложены Москвой. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Россия очень открыта в своих действиях. Были проведены раунды переговоров, после которых также произошло информационное освещение высказанной позиции. На желание провести уточняющую встречу сразу же было дано согласие, несмотря на графики и массу рабочих моментов, — отметила дипломат в беседе с газетой «Известия».

Также она подчеркнула, что МИД России сейчас проявляет абсолютную кооперабельность, поэтому ожидает письменных ответов на каждый из пунктов.

Ранее Мария Захарова заявляла, что западные страны используют Украину в качестве инструмента проведения своих интересов в регионе, а также как поле для экспериментов.

21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.