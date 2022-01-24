Россия ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел Российской Федерации ожидает письменных ответов от Соединенных Штатов Америки на все пункты гарантий безопасности, которые были предложены Москвой. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Россия очень открыта в своих действиях. Были проведены раунды переговоров, после которых также произошло информационное освещение высказанной позиции. На желание провести уточняющую встречу сразу же было дано согласие, несмотря на графики и массу рабочих моментов, — отметила дипломат в беседе с газетой «Известия».
Также она подчеркнула, что МИД России сейчас проявляет абсолютную кооперабельность, поэтому ожидает письменных ответов на каждый из пунктов.
Ранее Мария Захарова заявляла, что западные страны используют Украину в качестве инструмента проведения своих интересов в регионе, а также как поле для экспериментов.
21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.