Эксперт рассказал, что в организме человека является «воротами» для «омикрона»

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Глаза могут стать «воротами» для проникновения в организм человека штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Так, одним из симптомов заражения может стать развитие конъюнктивита. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

Он объяснил, что существуют пациенты, которые осенью переболели «дельтой», а уже в январе повторно заразились COVID-19. Он предположил, что это был именно «омикрон», поскольку для таких случаев было характерно начало заболевания именно с конъюнктивита. Затем у человека появлялись головные боли и насморк.

— Сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона», — добавил Исаев, передает ТАСС.

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В воскресенье, 23 января, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не станет завершением пандемии. Он объяснил, что из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России.