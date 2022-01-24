Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался французский модельер Тьерри Мюглер

Виктория Храменкова

Общество
Скончался французский модельер Тьерри Мюглер
Фото: Pexels

В понедельник, 24 января, скончался французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Отмечается, что Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на странице модельера в Facebook.

— С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года, — следует из опубликованного текста.

Уточняется, что смерть модельера наступила от естественных причин.

В 1973 году Тьерри создал свою первую коллекцию женской одежды. В ее основу была заложена классика и современность, которые сочетались друг с другом. В 1980-х годах модельер получил мировую славу. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд. Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды в 2002 году, однако он продолжал шить одежду и устраивать модные показы.

Читайте также:
модельеры Франция Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте