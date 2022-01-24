Скончался французский модельер Тьерри Мюглер

Фото: Pexels

В понедельник, 24 января, скончался французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Отмечается, что Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на странице модельера в Facebook.

— С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года, — следует из опубликованного текста.

Уточняется, что смерть модельера наступила от естественных причин.

В 1973 году Тьерри создал свою первую коллекцию женской одежды. В ее основу была заложена классика и современность, которые сочетались друг с другом. В 1980-х годах модельер получил мировую славу. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд. Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды в 2002 году, однако он продолжал шить одежду и устраивать модные показы.