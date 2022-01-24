Вирусолог объяснил важность сокращения сроков разработки вакцин от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вакцины против коронавирусной инфекции вводятся в оборот медленнее, чем появляются и угасают новые штаммы COVID-19. Исходя из этого, нужно упростить правила клинических испытаний для вакцин. Таким мнением поделился член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

Отмечается, что разработка вакцины от коронавирусной инфекции с полным циклом клинических исследований занимает до одного года.

— «Омикрон» начал распространяться в Северном полушарии в конце ноября, и за срок возможной разработки и испытания вакцины волна этого штамма будет уже закончена. Таким образом, разработка вакцин против него не имела бы практического смысла, — поделился эксперт в интервью газете «Известия».

Кроме этого, Лукашев уточнил, что с технической точки зрения разработка новой вакцины и получение промышленных партий может занимать менее двух месяцев.

— Если мы хотим успешно противостоять новым волнам коронавируса, то нам следует пересмотреть наш подход к правилам клинических испытаний вакцин и значительно упростить их по аналогии с тем, как это сделано для вируса гриппа, — заключил вирусолог.

1/2 2/2

21 января стало известно, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл».