Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог объяснил важность сокращения сроков разработки вакцин от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог объяснил важность сокращения сроков разработки вакцин от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вакцины против коронавирусной инфекции вводятся в оборот медленнее, чем появляются и угасают новые штаммы COVID-19. Исходя из этого, нужно упростить правила клинических испытаний для вакцин. Таким мнением поделился член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

Отмечается, что разработка вакцины от коронавирусной инфекции с полным циклом клинических исследований занимает до одного года.

— «Омикрон» начал распространяться в Северном полушарии в конце ноября, и за срок возможной разработки и испытания вакцины волна этого штамма будет уже закончена. Таким образом, разработка вакцин против него не имела бы практического смысла, — поделился эксперт в интервью газете «Известия».

Кроме этого, Лукашев уточнил, что с технической точки зрения разработка новой вакцины и получение промышленных партий может занимать менее двух месяцев.

— Если мы хотим успешно противостоять новым волнам коронавируса, то нам следует пересмотреть наш подход к правилам клинических испытаний вакцин и значительно упростить их по аналогии с тем, как это сделано для вируса гриппа, — заключил вирусолог.

1/2
2/2

21 января стало известно, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл».

Читайте также:
Здоровье Вакцинация Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте