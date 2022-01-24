Во Франции назвали «самоубийственной» политику Запада в отношении России

Фото: Пресс-служба Совфеда

США движутся в неверном направлении сами и тянут за собой страны Запада. Их политика в отношении России остается «самоубийственной». Об этом в понедельник, 24 января, сообщил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

По его словам, в ситуации на Украине изначально виноваты западные страны, которые позволили силой свергнуть законно избранного президента Виктора Януковича.

— А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза, — заявил он в беседе с изданием Atlantico.

Запад только усиливает напряженность и всячески продвигает «атлантистскую русофобию». Из-за твердой позиции России по вопросу Украины НАТО и США вынуждены вернуться за стол переговоров.

— Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям, — рассказал Денесе.

При этом США еще и старается нанести России как можно больший экономический урон, в том числе воздействуя с помощью газопровода «Северный поток — 2».

— Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого, — резюмировал он.

До этого кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, который основал партию «Отвоевание», выступил за снятие европейских санкций в отношении Российской Федерации. Также он заявил, что в моменты сближения России и Европы — Соединенные Штаты делают все, чтобы их разделить.