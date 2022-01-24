«Предательство друзей»: Кличко прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине

Виталий / Фото: скриншот с видео телеканала Iнтер

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разочарован отказом Германии поставлять Украине оборонительное вооружение и ее позицией по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом он написал в статье для немецкой газеты Bild.

По его словам, украинские власти разочарованы отказом Германии и ее позицией по газопроводу, а также тем, что она не позволяет поставлять оружие на Украину и другим странам. Например, Эстонии.

— Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!, — написал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 21 января, заявил, что Германия продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине. По его словам, правительство ФРГ не поддерживает поставку летального вооружения на экспорт. Также Берлин активно работает над деэскалацией ситуации на Украине. Россия, как считает он, должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента.