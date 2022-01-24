«Без динамики»: актриса Воронкова остается в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российская актриса Вера Воронкова, которая получила серьезные ожоги в результате возгорания в ее квартире новогодней елки, находится в реанимации. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в московской больнице больнице имени Ф. И. Иноземцева.

В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.

— Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики, — рассказал источник в больнице в разговоре с РИА Новости.

Пожар в квартире Веры Воронковой

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Позже медики диагностировали у Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.

По данным СМИ, на момент возгорания елки в квартире артистки также находилась дочь Воронковой.

Несовершеннолетней, так же как и матери, понадобилась помощь медиков. В результате случившегося она получила ожог органов дыхания.