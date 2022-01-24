Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Без динамики»: актриса Воронкова остается в реанимации в тяжелом состоянии

Полина Долганова

Общество
«Без динамики»: актриса Воронкова остается в реанимации в тяжелом состоянии
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российская актриса Вера Воронкова, которая получила серьезные ожоги в результате возгорания в ее квартире новогодней елки, находится в реанимации. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в московской больнице больнице имени Ф. И. Иноземцева.

В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.

— Она в реанимации ожогового центра. Тяжелое общее состояние, без динамики, — рассказал источник в больнице в разговоре с РИА Новости.

Пожар в квартире Веры Воронковой

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Позже медики диагностировали у Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.

По данным СМИ, на момент возгорания елки в квартире артистки также находилась дочь Воронковой.

Несовершеннолетней, так же как и матери, понадобилась помощь медиков. В результате случившегося она получила ожог органов дыхания.

Читайте также:
Здоровье несчастный случай Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте