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Владимир Ефимов: Город сдал в аренду по льготной ставке более 300 помещений в 2021 году

Виктория Сикерина

Город
Владимир Ефимов: Город сдал в аренду по льготной ставке более 300 помещений в 2021 году
Фото: Пресс-служба

Самозанятые и представители малого и среднего предпринимательства арендовали у столицы на торгах по льготной ставке 305 помещений за минувший год. Их общая площадь составила более 27 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 24 января.

Он отметил, что такие аукционы заработали в городе в 2017 году. За прошедшие годы у города было арендовано 1956 объектов. Их совокупная площадь превысила 229 тысяч «квадратов».

По словам заммэра, на помещения в подвалах начальная льготная ставка составляет тысячу рублей за один квадратный метр в год. При этом цена на объекты на первых этажах и выше равна пяти тысячам рублей в год.

Больше всего недвижимости бизнесмены арендовали на юге и юго-западе столицы, подчеркнул Ефимов.

Глава московского Департамента по конкурентной политики Иван Щербаков добавил, что всего в торгах приняли участие около трех тысяч предпринимателей и самозанятых в 2021 году.

— Самая высокая цена аренды зафиксирована в Северном административном округе — 120 тысяч рублей за квадратный метр в год, а самая низкая — 700 рублей за квадратный метр в Восточном административном округе, где при повторном размещении лот был выставлен с 30-процентной скидкой», — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова руководителя ведомства.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что совокупный оборот малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года составил 3,2 триллиона рублей. Этот результат на 41 процент превышает показатели 2020 года.

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