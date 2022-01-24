Названы три простых способа, чтобы распознать поддельный мед

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Русский пчеловод Михаил Власенко перечислил несколько простых способов распознать поддельный мед.

Способ с использованием хлеба позволяет определить, добавлен ли в мед сахарный сироп. Нужно намазать медом кусочек хлеба и оставить на 15 минут. Настоящий мед должен затвердеть. Если кусок хлеба размяк, это означает, что мед развели сахарным сиропом с водой.

Второй способ поможет понять, присутствует ли в меде патока. В половине стакана горячей воды нужно растворить чайную ложку меда, после чего капнуть в стакан несколько капель нашатырного спирта. Цвет раствора станет мутно-бурым, если в меде присутствует крахмал или патока. Если продукт качественный, вода останется прозрачной.

Также можно сделать проверку с йодом и уксусом. Растворите мед в горячей воде и добавьте немного йода. Если продукт посинел, в нем точно присутствует крахмал. Если при добавлении уксуса на продукте появились пузырьки, значит, в меде присутствует мел. Некоторые продавцы добавляют его в мед, чтобы придать продукту нужную консистенцию, передает «Царьград».

До этого технолог рассказала, как отличить некачественную колбасу.