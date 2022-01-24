МИД Украины назвал вывоз дипломатов США преждевременным

Фото: president.gov.ua

Решение Госдепа США о вывозе части сотрудников американской дипмиссии на Украине преждевременно. Об этом в понедельник, 24 января, заявил украинский МИД.

— В МИД приняли к сведению решение государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения, — говорится в заявлении.

По словам украинских дипломатов, ничего кардинального в стране произошло. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и оценивать возможные риски. Также отмечается, что американское посольство продолжит работать. Его сотрудники получили возможность уехать, но не будут делать это в обязательном порядке.

Граждане США могут спокойно планировать свои поездки на Украину и регистрировать их на сайте Госдепа — это нормальная практика поддержания консульской связи между государствами.

Отмечается, что президент Украины Дмитрий Зеленский, глава МИД страны Дмитрий Кулеба и вся украинская дипломатия благодарна за поддержку международных партнеров.

— В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники, — резюмировали в дипведомстве.

Накануне Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны.

Также 24 января посольство Великобритании на Украине начало выводить ряд своих сотрудников из-за возросших рисков обострения ситуации в стране. Это сделано «в ответ на возрастающую угрозу со стороны России».

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.