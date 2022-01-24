Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Украины назвал вывоз дипломатов США преждевременным

Михаил Алимов

В мире
МИД Украины назвал вывоз дипломатов США преждевременным
Фото: president.gov.ua

Решение Госдепа США о вывозе части сотрудников американской дипмиссии на Украине преждевременно. Об этом в понедельник, 24 января, заявил украинский МИД.

— В МИД приняли к сведению решение государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе. Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения, — говорится в заявлении.

По словам украинских дипломатов, ничего кардинального в стране произошло. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и оценивать возможные риски. Также отмечается, что американское посольство продолжит работать. Его сотрудники получили возможность уехать, но не будут делать это в обязательном порядке.

Граждане США могут спокойно планировать свои поездки на Украину и регистрировать их на сайте Госдепа — это нормальная практика поддержания консульской связи между государствами.

Отмечается, что президент Украины Дмитрий Зеленский, глава МИД страны Дмитрий Кулеба и вся украинская дипломатия благодарна за поддержку международных партнеров.

— В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники, — резюмировали в дипведомстве.

Накануне Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны.

Также 24 января посольство Великобритании на Украине начало выводить ряд своих сотрудников из-за возросших рисков обострения ситуации в стране. Это сделано «в ответ на возрастающую угрозу со стороны России».

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
Украина США Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте