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Политолог Марков: Высокий рейтинг позволит Пашиняну перетащить на пост президента своего человека

Рафаэль Залян

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Политолог Марков: Высокий рейтинг позволит Пашиняну перетащить на пост президента своего человека
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Высокий рейтинг позволит Николе Пашиняну продвинуть на пост президента Армении «своего человека» — выгодного во всех смыслах кандидата. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог и общественный деятель Сергей Марков.

— У Никола Пашиняна около 80 процентов голосов, что ему позволит перетащить на пост президента своего человека, — заметил политолог.

В то же время Марков подчеркнул, что Пашинян вряд ли выберет на эту позицию человека с серьезными политическими амбициями.

— Это должна быть максимально слабая политическая фигура, так как ему совершенно не нужен человек, у которого на посту президента проснутся собственные политические амбиции, — отметил собеседник «ВМ».

По словам Маркова, вряд ли нынешний армянский премьер планирует сам занять пост главы государства. Эксперт отметил, что для этого необходимо в первую очередь провести конституционную реформу и опять главные полномочия перенести от парламента к президенту. Но население такие изменения встретит крайне негативно:

— На людей в условиях кризиса, военных действий и неопределенности территориальных границ любые дополнительные конституционные перемены будут производить эффект красной тряпки для быка. Ничего, кроме раздражения и негативного настроения, Пашинян не получит. Хотя он при желании может провести такую реформу, улучшить статус президента и занять этот пост.

Собеседник «ВМ» отметил, что политик это понимает. Он старается лишний раз не наводить панику среди граждан и сохранить свой нынешний статус.

При этом политолог заметил, что ушедший в отставку Армен Саркисян был «максимально выгоден для всех» политических сил в стране, что позволило ему все четыре года оставаться «на своем месте».

По словам Сергея Маркова, на пост главы государства сегодня претендуют несколько человек, в том числе нынешний спикер парламента Армении Ален Симонян и бывший спикер Национального собрания страны Арарат Мирзоян.

О том, что президент Армении Армен Саркисян покидает свой пост, стало известно в воскресенье, 23 января. В своем обращении он отметил, что уходит с занимаемой должности после четырех лет активной работы.

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