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Стартовало возведение путепровода в центре Москвы для двух маршрутов МЦД

Виктория Сикерина

Город
Стартовало возведение путепровода в центре Москвы для двух маршрутов МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Нижняя Сыромятническая улица Карта всех событий

Специалисты начали возведение нового двухпутного путепровода через Нижнюю Сыромятническую улицу для второго и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4). Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 24 января.

На протяжении года строители будут возводить опоры для объекта и монтировать пролетные строения. Затем они отремонтируют существующий каменный путепровод тоннельного типа через Сыромятнический проезд.

— Так, отделка арочных въездов со стороны Нижней Сыромятнической улицы и Сыромятнического проезда будет выполнена в аутентичном стиле. На время проведения работ по реконструкции путепровода, согласно договоренности между ОАО «РЖД» и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, внесены изменения в схему движения трамваев с организацией компенсационных маршрутов. Кроме того, несколько поездов Горьковского направления выведены из расписания на реконструируемом участке, — отметили в пресс-службе.

Руководитель МЖД Михаил Глазков добавил, что на ремонтируемом участке от станции Москва-Пассажирская-Курская до станции Нижегородская сосредоточены два радиальных направления, которые сначала идут рядом, а после пересекаются и расходятся.

— В связи с перспективным увеличением количества путей на обоих направлениях проводится реконструкция пяти путепроводов: через улицы Нижняя Сыромятническая, Волочаевская и Рогожский поселок, шоссе Энтузиастов и пути Курского направления, а также мост через реку Яуза. В настоящее время возводятся опоры для путепроводов через Волочаевскую улицу и шоссе Энтузиастов, — заключил он.

До этого стало известно, что обновленную платформу открыли на станции Шугарово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

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