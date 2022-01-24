«Время зачатия детей»: экстрасенс Виктория Райдос дала любовный прогноз для всех знаков зодиака

Виктория Райдос

Экстрасенс и таролог Виктория Райдос рассказала, чего ждать всем знакам зодиака на этой неделе в любовных отношениях.

По прогнозу, Овнам предстоит обратить внимание на сексуальную жизнь с партнером и понять, насколько она удовлетворяет.

— Этот вопрос станет главным в принятии решения, оставаться в отношениях или нет. Если представители этого знака зодиака поймут, что дорожат отношениями, то придется что-то менять. Эта неделя про физическое состояние с партнером и про тот обмен энергиями, который есть в момент сексуальной близости, — сказала Райдос в новом видео на своем YouTube-канале.

Тельцам на этой неделе необходимо быть внутри себя и не позволять своему партнеру себя «кусать» или настраивать на тот лад, который не нужен. Также это время подарков: купите какой-то приятный сюрприз своему партнеру. Отдавая, вы получите гораздо больше внимания, чем рассчитываете. На этой неделе лучше избегать совместных поездок.

У Близнецов эта неделя — время прекрасных решений, возможностей, планов, а также зачатия детей. Также это время важно провести со своей второй половинкой.

— Во время развлечений между вами будет создана такая атмосфера, которую вы унесете на целый месяц, — объяснила экстрасенс.

Раки могут потерпеть фиаско в отношениях. Партнер может указать на то, где вы были не правы. Вы осознаете, что все действия, которые предпринимали для изменения партнера, тщетны. Неделя дана для того, чтобы вы поняли, что менять партнера нет никакого смысла: только меняясь самостоятельно, вы сможете изменить отношение к вам.

Львам стоит избегать советчиц. Это могут быть сплетни за спиной, Львы узнают, что кто-то что-то распускает об их отношениях сплетни.

— Прощайтесь с такими людьми, это поможет укрепить ваш союз и не допустит распространение слухов, — посоветовала Виктория.

Девам придется защищаться и отстаивать свою позицию в отношениях, но сделать это нужно так, чтобы не задеть партнера.

У Весов могут возникнуть ссоры с второй половинкой. Представителям этого знака нужно внимательно слушать своего партнера, действовать мягко и принимать его таким, какой он есть.

Скорпионы поймут, что люди вокруг него — другие. Нужно действовать холодным умом и видеть то, кем окружающие являются на самом деле.

Стрельцам партнеры преподнесут неприятные сюрпризы.

— Будьте готовы к тому, что произойдет что-то внезапное, но это будет не специально. Конец недели вы проведете в широкой компании гостей, — прогнозирует Райдос.

Козероги будут очень продуктивны в своих отношениях, будут вести за собой. Ожидается поездка, которая принесет хорошие дивиденды, а также намечается свидание с партнером.

Водолеи могут оказаться в щекотливом положении: с одной стороны, они будут считать, что партнер им дан богом, а с другой стороны, они будут думать, как же они выбрали такого человека. Решений на этой неделе принимать не нужно, так как они могут быть ложными.

Рыбам рекомендуется следить за своими словами и поступками, так как они могут тяжело ранить близких и любимых людей.

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