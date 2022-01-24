В Госдуме назвали условия введения локдауна при «омикроне»

Фото: Pixabay

В России локдаун при «омикрон»-штамме могут ввести в случае, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня — 15 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в понедельник, 24 января.

— Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической точке, тогда будет принято решение по локдауну и переводу на дистанционное обучение школьников, — сказал Куринный.

По его словам, сейчас большинство регионов России способно вдвое увеличить свой потенциал. Будут усилены ограничительные меры, если удастся «обойтись малой кровью», но локдаун вводиться не будет.

— По данным наблюдений, при «омикроне» заболевание протекает легче, меньше тяжелых осложнений, случаев смертности, то есть я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения, — объяснил Алексей Куринный в интервью Ura.ru.

Также депутат обратил внимание на факт, что «омикрон»-штамм отстает по количеству госпитализированных с «дельта»-штаммом на его пике.

Эксперты говорят о том, что количество летальных исходов из-за штамма коронавирусной инфекции «омикрон», по грубым оценкам, в 5–10 раз меньше, нежели от других вариантов COVID-19.