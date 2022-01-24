Молчание и порядок: астролог рассказала, как правильно провести 22-й лунный день

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22 лунный день выпал на 24 января. В этот период лучше отдать предпочтение молчанию и развитию духовности и избегать активных видов деятельности. Астролог и психолог Ксения Шахова рассказала, как с пользой провести такой день.

В понедельник лучше оставить на потом новые проекты и изучение схем и алгоритмов. Также 24 января увеличится соблазн нарушить закон, однако важно помнить, что такие действия зачастую заканчиваются трагично и плачевно.

— Убывающее светило — Луна, в Весах подходит для домашней уборки с целью приведения вещей в более эстетический, приятный вид, потому что внимание людей обращено на собственное ощущение гармонии, на красоту, эстетику, этикет и правила приличия, — отметила эксперт.

Шахова добавила, что также в этот день можно решить образовательные вопросы и обратиться за юридической или дизайнерской помощью. Также 22 лунные сутки — это идеальное время для смены имиджа, например, прически.

— С 14:00 появляется влияние напряженного аспекта Плутона к Луне, который повышает вероятность интриг и распространения сплетен. Плохо воспринимается слишком деятельный подход, который окружающие могут воспринимать как навязчивость, — сказала она.

Астролог уточнила, что вечером многие люди испытают сложности в эмоциональной сфере. Из-за этого проводить важные встречи или переговоры лучше до 20:00, передает ее слова Пятый канал.

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