Кремль рассказал об ожидании ответа НАТО о гарантиях безопасности

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия ожидает отдельного ответа от НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 января.

— Да, ждем. Потому что это было также обещано, сформулировано господином Столтенбергом. Он сказал, что такой ответ готовится, — рассказал чиновник.

При этом аналогичного ответа от США можно ожидать в течение недели, уточнил он. Песков затруднился ответить на вопрос, будет ли отрицательный ответ Вашингтона означать конец попыток договориться дипломатическим путем, отмечает РИА Новости.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.

21 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.