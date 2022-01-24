Зеленский проведет заседание Совета безопасности Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

— Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, сегодня, 24 января 2022 года, в 17:00 (18:00 мск) в помещении офиса президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в сообщении в Facebook.

На повестке заседания вопросы о мерах обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, о текущем состоянии дел в экономике, энергетике, о противодействии пандемии коронавирусной инфекции и еще ряд тем.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен выделить Украине 1,2 миллиарда евро в качестве помощи. По ее словам, эти деньги помогут Украине удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта.

Солдаты вооруженных сил Украины готовят наступление в Донбассе, на пограничной территории идет усиление их штурмовых групп, о чем стало известно 24 января в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По словам представителей ДНР, в городе Авдеевке 40 силовиков Украины намерены провести провокацию.