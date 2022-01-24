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Началось формирование шестого созыва Общественной палаты Москвы

Георгий Соланович

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Началось формирование шестого созыва Общественной палаты Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Процесс формирования шестого созыва Общественной палаты Москвы начался в понедельник, 24 января. Информация об этом появилась на официальном сайте парламента города.

— Депутаты утверждают 15 членов по представлению зарегистрированных на территории Москвы некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, 15 кандидатов утверждает мэр Москвы по представлению зарегистрированных на территории города структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Утвержденные мэром и Мосгордумой 30 членов Общественной палаты определят оставшиеся 15 кандидатур, — пояснил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Органы, обладающие полномочиями для выдвижения кандидатов в Общественную палату, обязаны подать свои предложения не позднее 25 календарных дней со дня размещения Мосгордумой информации о начале процедуры формирования нового состава ОП, уточнили на сайте парламента Москвы.

21 января Алексей Шапошников рассказал о повестке на весенней сессии Мосгордумы.

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