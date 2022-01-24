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На Украине призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью

Иван Юминов

В мире
На Украине призвали СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью
Фото: president.gov.ua

СМИ следует снизить накал вокруг ситуации с безопасностью на Украине. Об этом заявил секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в понедельник, 24 января.

— В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует, — рассказал чиновник.

Нынешняя ситуация «целиком понятна» Киеву, подчеркнул он. Украинские военные способны дать отпор в случае необходимости, приводит слова Данилова РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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