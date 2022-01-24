Армия Буркина-Фасо объявила о свержении президента Каборе

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Армия Буркина-Фасо свергла президента Рока Марка Каборе и приостановила действие конституции. Об этом заявил подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба в понедельник, 24 января.

— MPSR, в состав которого входят все подразделения армии, сегодня приняло решение об увольнении президента Каборе, — говорится в сообщении.

Заявление в эфире государственного телевидения было сделано от имени ранее неизвестной организации «Патриотическое движение — за защиту и восстановление» (MPSR). Захват, как уточняется, был осуществлен без насилия, а задержанные находятся в безопасном месте. По мнению военного, Каборе был неспособен объединить нацию и эффективно реагировать на вызовы, с которыми она сталкивается, отмечает Reuters.

24 января в МИД России сообщили, что Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо и внимательно следит за ее развитием. По данным ведомства, президента страны Рока Марка Каборе отстранили от власти 24 января с помощью группы буркинийских военнослужащих.

В настоящее время он содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу. В ходе протестных акций и столкновений с полицией, произошедших 22 и 23 января, россияне не пострадали, уточнили в министерстве. Гражданам следует воздержаться от поездок в Буркина-Фасо без острой необходимости, заключили в министерстве.