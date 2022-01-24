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В Китае обнаружили спиртное, снижающее риск заболевания коронавирусом

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Китае обнаружили спиртное, снижающее риск заболевания коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ученые в Китае выяснили, что красное вино снижает риск заболеть коронавирусом.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором приняли около полумиллиона человек. Их разделили на три группы: те, кто употребляет алкоголь, те, кто употреблял его прежде, и те, кто не пьет вообще. При этом уточняется, что 16 тысяч из них были заражены COVID-19.

Результаты исследования удивили ученых: красное вино снижает риск заболевания коронавирусом на 17 процентов, белое вино и шампанское — на 8 процентов, а пиво и сидр, наоборот, повышают риски быть зараженным на 28 процентов, передает Пятый канал.

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После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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