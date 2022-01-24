Боб Дилан продал весь каталог своих песен Sony Music

Боб Дилан

Американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан продал весь каталог своих звукозаписей компании Sony Music. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает BBC.

Sony Music полностью приобрела весь каталог звукописей известного музыканта, а также права на его будущие новые релизы. По информации СМИ, сделка обошлась примерно в 200 миллионов долларов.

В декабре 2020 года Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group. Сделка оценивается в сотни миллионов. Газета New York Times называла сумму, превышающую 300 миллионов долларов, передает BBC.

Боб Дилан является одним из самых популярных и значимых музыкантов современности и культовой фигурой в рок-музыке. В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

До этого стало известно, что защита Боба Дилана отвергла обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, которое было якобы совершено полвека назад.