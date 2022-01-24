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Боб Дилан продал весь каталог своих песен Sony Music

Евгений Белоусов

Общество
Боб Дилан продал весь каталог своих песен Sony Music
Боб Дилан

Американский музыкант, нобелевский лауреат Боб Дилан продал весь каталог своих звукозаписей компании Sony Music. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает BBC.

Sony Music полностью приобрела весь каталог звукописей известного музыканта, а также права на его будущие новые релизы. По информации СМИ, сделка обошлась примерно в 200 миллионов долларов.

В декабре 2020 года Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group. Сделка оценивается в сотни миллионов. Газета New York Times называла сумму, превышающую 300 миллионов долларов, передает BBC.

Боб Дилан является одним из самых популярных и значимых музыкантов современности и культовой фигурой в рок-музыке. В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

До этого стало известно, что защита Боба Дилана отвергла обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, которое было якобы совершено полвека назад.

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