Спасатели ищут провалившегося под лед в Ленинградской области ребенка

Фото: МЧС РФ по Ленинградской области

Ребенок провалился под лед на акватории реки Нева в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 24 января, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

О происшествии сообщили в ведомство в 18:40. Инцидент произошел в деревне Новосаратовка около 12:00 часов.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к поисковым работам. В них задействованы 37 человек и 13 единиц техники.

Отмечается, что прокуратура даст оценку эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также исполнению родителями своих обязанностей.

Инструктор назвала главную ошибку девушки, утонувшей в проруби в Ленинградской области. Женщина, утонувшая в проруби во время празднования Крещения Господня, нырнула в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением и ей не смогли помочь. Об этом рассказала спасатель и инструктор по первой помощи Любовь Кулакова.