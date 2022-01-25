Четыре страны уведомили МИД Украины о планах эвакуировать семьи дипломатов

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Четыре государства, включая ФРГ, уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из республики. Об этом сообщила в понедельник, 24 января, пресс-служба ведомства.

Украинские дипломаты отметили, что на территории страны находятся 129 посольств, консульств и представительств международных организаций.

— По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия, — сказано в сообщении на сайте МИД.

От других стран и организаций подобных уведомлений не поступало, утверждают в ведомстве.

Австрия эвакуирует своих дипломатов с Украины в случае ухудшения ситуации. Об этом заявил 24 января глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

Накануне Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны.

Кроме того, 24 января посольство Великобритании на Украине начало выводить ряд своих сотрудников из-за возросших рисков обострения ситуации в стране. Это сделано «в ответ на возрастающую угрозу со стороны России».

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.