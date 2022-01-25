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Столичный косметический экспорт увеличился почти на 30 процентов за 2021 год

Виктория Сикерина

Город
Столичный косметический экспорт увеличился почти на 30 процентов за 2021 год
Фото: pixabay.com

Экспорт столичной косметической продукции составил 357 миллионов долларов за 10 месяцев прошлого года. Этот показатель на 27,7 процента опередил уровень аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 25 января.

Он отметил, что больше всего товаров отправили в Швейцарию, Марокко, доминиканскую Республику и Коста-Рику.

— Москва — главный экспортер косметической продукции в стране, на нее приходится 45,2 процента от всех российских поставок, при этом в 2020 году ее доля составляла 39,4 процента, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что столичные производители экспортировали продукцию в 94 государства в 2021 году. Так, например, Белоруссия закупила косметику на сумму 86,4 миллиона долларов, Казахстан — 82,6 миллиона долларов, а Узбекистан — 30,7 миллиона долларов.

При этом особенное место в косметическом экспорте занимает парфюмерия. Всего за прошлый год город отправил таких товаров на 45,5 миллиона долларов, что почти на 55 процентов превысило уровень 2020 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что оборот столичных предприятий сфер торговли и услуг за 2021 год достиг отметки в 14,7 триллиона рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2020 году.

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