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В США посчитали, что ПВО Украины не смогут сбить российские бомбардировщики

Полина Долганова

В мире
В США посчитали, что ПВО Украины не смогут сбить российские бомбардировщики
Фото: The U.S. Army/Master Sgt. Sean M. Worrell

Система противовоздушной обороны Украины не сможет сбить российские бомбардировщики. К такомы выводу пришли журналисты издания Forbes, которые описали возможный вооруженный конфликт между Украиной и РФ.

По данным издания, воздушно-космические силы России имеют в активе третий по величине в мире парк бомбардировщиков. На первом и втором местах в данном рейтинге располагаются КНР и Соединенные Штаты.

Система ПВО Украины не сможет перехватить вооруженные крылатыми ракетами российские Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

РФ, в свою очередь, сможет наносить точные удары снарядами, созданными в середине 2000-х годов.

— Российские военно-воздушные силы на протяжении нескольких поколений отдавали приоритет противокорабельным ракетам, но гораздо медленнее обновляли свои возможности для нанесения ударов по наземным целям, — уточнили в издании.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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